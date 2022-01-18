Кабул, , 20:23 — REGNUM В афганской провинции Бадгис после землетрясения спасателями извлечены из-под завалов тела 28 погибших. Об этом сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани.

Кабул. Афганистан (сс) Joe Burger

«Стихийное бедствие произошло в отдалённом районе, поэтому информация ещё не окончательная, и число погибших может возрасти», — уточнил он.

Пресс-секретарь сообщил, что в результате двух землетрясений в Бадгисе оказалось разрушено около тысячи домов, в регион направлены сотрудники правительственных ведомств по чрезвычайным ситуациям, предпринимаются усилия по оказанию помощи населению.

Начальник отдела информации и культуры провинции Бадгис Мохаммад Сарвари сообщил журналистам, что телекоммуникации в регионе выведены из строя, в настоящее время предпринимаются усилия по улучшению координации оказания помощи пострадавшим.

Сарвари также обратился к национальным и международным организациям с просьбой оказать помощь семьям погибших.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,3 произошло днём 17 января приблизительно в 41 километре к востоку от Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис.