18 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве трамвайную остановку имени генерала Николая Ватутина переименовали в честь пособника нацистов Романа Шухевича.

Мирослава Романенко, , 22:26 — REGNUM В Киеве трамвайную остановку имени генерала Николая Ватутина переименовали в честь пособника нацистов Романа Шухевича. Об этом 18 января на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Вождь. Нацизм. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Киеве станцию трамвая имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь гауптмана нацистского шуцманшафта Романа Шухевича», — написал он.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице Эдуарда Долинского, а также на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и Apasov_ua. Многие выразили негодование в связи с переименованием остановки.

«Нацизма на территории Украины нет», — с сарказмом написал «Мирный».

»Скоро ещё… переименуют Киев в город Бендеры и Шухевича», — отметила «Неизвестная планета».

Роман Шухевич на службе у Гитлера

«Сколько этот позор будет продолжаться?» — задался вопросом «Пилигрим».

»Какое государство, такие и герои», — добавил Юрий.

«Все уже давно поняли, что эта киевская власть профашистская, и защищать её — это пачкать свою репутацию…» — пишет Виктор.

«Трагедия — это то, что народ с этим смирился и это нормализовал. Позорище», — добавил «А».

»У нас в Киеве больше проблем нет?.. У нас второй день отопления в доме нет, а им переименования!!! О людях подумайте…» — призвал Алексей Б.

«Киевляне довольны? Как там лучший мэр Кличко?» — не без сарказма поинтересовался Alex.

«Национализма в Украине нет, фашизм не прославляется. Ага, конечно…» — написал Александр K.

«Скоро Киев будет Бандерштадт», — пишет Alex 777.

Факельное шествие в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры. 2022 (сс) Mitte27

«Надеюсь, что этот шабаш всё-таки закончится со следующими выборами!!!» — выразил надежду «Л G».

«Надо ещё добавить остановку «Адольф Гитлер». Создать научный институт памяти «CC Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — с сарказмом отметил Vlad.Com.

«У нас скоро все улицы, все школы, города, остановки — всё будет Бандера и Шухевич… У нас больше… [ничего] нет», — добавил Владимир Васильевич.

«Непонятно, зачем власть сейчас раскалывает общество! Ну провели бы опрос жителей Киева и, если бы прям был бы перевес в пользу нового названия, тогда переименовали бы, если денег девать некуда!» — отреагировал «Френки».

»А чего не сразу в Гитлера? Уроды…» — не выдержала Eva L.

«Оккупация Киева недобитками укронациков», — подытожил Роман С.