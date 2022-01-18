* запрещённая в России организация

Кабул, , 20:07 — REGNUM В Кабуле состоялось 19-е по счёту заседание нового кабинета министров Афганистана, возглавляемого представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 18 января газета «8 Собх».

Кабул (сс) Olgamielnikiewicz

Отмечается, что в ходе заседания был одобрен предложенный министерством внутренних дел план замены обмундирования сотрудников полиции с внесением в него небольших изменений. О каких именно нововведениях идёт речь, издание не уточняет.

Исполняющий обязанности премьер-министра Мохаммад Хасан Ахунд также поручил экономической комиссии по запросу министерства горнодобывающей промышленности пересмотреть условия контрактов с иностранными компаниями, желающими инвестировать в нефтегазовый сектор Афганистана.

Кроме этого, было решено рассмотреть проект железной дороги Узбекистан — Пешавар, обсуждался также ряд других вопросов.