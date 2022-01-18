Москва, , 19:56 — REGNUM Переговоры по телефонной связи провели российский и никарагуанский президенты Владимир Путин и Даниэль Ортега, сообщили 18 января в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Даниэль Ортега Kremlin.ru

Президент России тепло поздравил Ортегу с переизбранием на высший государственный пост и с вступлением в должность.

Москва подтвердила свою неизменную поддержку усилий властей Никарагуа по обеспечению национального суверенитета. Российская сторона выразила готовность и в дальнейшем содействовать социально-экономическому развитию республики.

Также Путин и Ортега говорили на тему двустороннего сотрудничества в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве и транспорте. Москва и Манагуа отметили эффективное взаимодействие по борьбе с распространением COVID-19: обсуждался вопрос поставки российских вакцин в страну и их совместное производство в республике.

«С обеих сторон подчёркнута важность продолжения тесной координации на международной арене в русле российско-никарагуанского стратегического партнёрства», — отметили в Кремле. В ходе беседы глава Никарагуа «выразил искреннюю признательность российской стороне за солидарность» с его народом.

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