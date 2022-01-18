Варшава, , 19:54 — REGNUM Польша просит военный блок НАТО не ослаблять, а наращивать активные военные учения на своей территории в ответ на белорусско-российские маневры, заявил 18 января журналистам глава Бюро национальной безопасности Павел Солох по итогам совещания с участием польского президента Анджея Дуды.

«Это ведет к тому, что в разговорах с нашими союзниками по НАТО мы очень большой нажим делаем на то, чтобы в свою очередь политика наших союзнических учений была продолжена», — сказал Солох.

«Появились голоса, говорящие о том, что из-за диалогов с россиянами мы можем заново обдумать планы военных учений в сторону их ограничений. Но в тот момент, когда Россия проводит такую политику, нельзя представить какие-либо ограничения с нашей стороны», — пояснил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Такое заявление он сделал на фоне сообщения заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Павла Муравейко о совместной с Россией внезапной проверке сил и средств реагирования Союзного государства и февральских учениях «Союзная решимость-2022».

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