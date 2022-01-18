Саранск, , 19:53 — REGNUM В Мордовии на 19 января объявлено оперативное предупреждение из-за возможной метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Метель Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что видимость при метели может составить 3−5 км.

По данным Гидрометцентра России, в предстоящую ночь на территории республики температура воздуха составит — 1… — 4 °C, в дневные часы ожидается похолодание до — 4… — 7 °C. Местами пройдет снег, пасмурно.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 автомашин и десять автобусов застряли на заснеженных дорогах в Башкирии 18 января.

Спасатели республики получили десять обращений о застрявших в снегу автомобилях и автобусах. Пять обращений были отработаны, дороги расчистили и транспортные средства продолжили свой путь.