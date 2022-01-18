Москва, 18 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. 23-летний российский атакующий полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский отклонил предложение «Химок». Подмосковный клуб хотел взять футболиста в аренду. Об этом 18 января сообщило издание «РБ Спорт».

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В текущем сезоне на счету Дмитрия Рыбчинского одна результативная передача в девятнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига 2021/22, Лига Европы УЕФА, Суперкубок России 2021).

Текущее соглашение Дмитрия Рыбчинского с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает российского полузащитника в 2,5 миллиона евро.