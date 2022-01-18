18 января 2022 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:27 — REGNUM Американские президенты обладают наибольшей исполнительной властью в вопросах внешней политики. Во время предвыборной кампании нынешний глава Белого дома Джо Байден расхваливал свой десятилетний опыт работы во внешней политике и обещал улучшить положение США на мировой арене. Однако через год своего пребывания в Овальном кабинете Байден получает низкие оценки за свою внешнеполитическую работу.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавний опрос Quinnipiac выявил, что только 35% американцев одобряют работу президента во внешней политике, в то время как 54% не одобряют.

Среди первых неудач был саммит в марте прошлого года с Китаем, на котором госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан обсуждали вопросы торговли, прав человека, Гонконга, кибератак, коронавируса и растущей военной напряженности в Южно-Китайском море. Однако переговоры не увенчались успехом, и в последующие месяцы Китай направил беспрецедентное количество военных самолетов в сторону Тайваня, вызвав опасения Штатов о вторжении на остров.

Энтони Блинкен U.S State Department

«По моему мнению, президенту Байдену было довольно просто в первый год. В самых больших неудачах на самом деле виноват он сам», — сказала в интервью Fox News Кори Шейк, директор отделения внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства.

Одной из такой ошибок многие американцы считают хаотичную эвакуацию войск из Афганистана, которая превратилась в гуманитарную катастрофу. Всего через четыре месяца после ухода американских военных Афганистан находится на грани голода и развала экономики.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание Fox News напоминает, что еще одной проблемой является тот факт, что время для заключения новой сделки с Ираном уходит. Северная Корея проводит испытания баллистических ракет, а также, возможно, и гиперзвукового оружия. На этом фоне Иран поддерживает шиитских ополченцев, воюющих с американцами, и их союзников в Ираке и Персидском заливе. С начала работы администрации Джо Байдена в Белом доме прошел год, и испытания продолжаются, подводит итог Fox News.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Джо поддерживают не 35%, а где-то 28%», — считает 10thofnever.

«Как его рейтинг может составлять 35%? Это кажется слишком высоким», — недоумевает phil303.

«-35%, они забыли поставить минус», — отвечает jeep1938357.

«Трудно представить, как человек может раз за разом принимать неправильные решения, если в этом нет ничего личного для него. Конечно, стране от этого лучше не станет. Отсутствие пограничного контроля — это хорошо? Он заявил, что покончит с пандемией, но никто не спросил, каким образом. Любой владелец бизнеса с некоторым военным опытом был бы лучшим президентом, чем Байден», — уверен inwitnessprotection.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не могу дождаться 2024 года, чтобы Трамп мог вернуться к работе и исправить все промахи этой администрации», — указывает Kree.

«Вопрос только в том, сможем ли мы выжить с Байденом до этого момента?» — отвечает Dispatched.

«Любой, кто думает, что при Байдене наша страна станет лучше, просто заблуждается. Наша страна разваливается по швам, и эта администрация ни капли не заинтересована в том, чтобы что-то исправить. Как политик с «самым большим внешнеполитическим опытом» в политике может совершать столько внешнеполитических промахов? Как карьерный политик может так провалиться на высшем посту страны? Ответ прост: он ужасно некомпетентен и не добился успеха. Джо смог выжить в искусственном мире политики, но у него нет опыта работы в реальном мире, который позволил бы ему быть полезным на желанной должности, и поэтому он будет делать то, что делал всегда, а именно — все портить. То же самое относится и к вице-президенту. Худший президент всех времен. Миллионы нелегалов разлетелись по всей стране ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ при незаконной помощи и пособничестве Байдена, а также при содействии наркокартелей в контрабанде наркотиков через открытые границы», — пишет MrBigglesWorth417.

«Неудачи»? Я никогда не видел в Конституции слова «неудачи». Я видел слово «измена» в Конституции, прямо там, в статье III, раздел 3. Измена определяется следующим образом: «Измена Соединенным Штатам состоит только в развязывании войны против них или в присоединении к их врагам, оказании им помощи». Мне кажется, что нынешний президент Соединенных Штатов недавно оказал довольно много «помощи» правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, врагу, с которым США боролись более 20 лет. Эта «помощь» выразилась в том, что сотни американских граждан были оставлены в заложниках у террористов, а также было брошено современное американское военное оружие (вертолеты Blackhawk и Apache, танки, зенитные ракеты, сотни тысяч автоматов M-16, 60 000 пулеметов, грузовики, Humvees, бронетранспортеры, беспилотники, стреляющие ракетами, артиллерийские орудия и тонны боеприпасов, 30 000 пар очков ночного видения). Что это, если не помощь американскому врагу», — негодует drewpage384.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нас убедили в том, что у него 40-летний опыт работы. Жаль, что его рекламодатели не удосужилась посмотреть, чему способствовал этот 40-летний опыт. Похоже, что 40 лет неправильных решений продолжаются. Жаль, что никто не посмотрел на его послужной список до того, как он был избран», — отмечает dis-qusted.

«40 лет неудач не делают человека способным добиться успеха. Это означает лишь то, что у него есть шанс потерпеть неудачу в большем масштабе с худшими последствиями для всех», — соглашается falcon84.

«Я бы с удовольствием прочитал обо всех промахах Джо с момента его инаугурации. Но мне завтра на работу, так что…» — комментирует HunterBribe’em.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг популярности президента США Джо Байдена снизился до 33%, таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

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