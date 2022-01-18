Москва, 18 января, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Чемпионат», польская «Варта» намерена взять в аренду 22-летнего атакующего полузащитника «Спартака» и молодежной сборной России U21 Александра Руденко.

Кирилл Венедиктов Александр Руденко

Также сообщается, что «Варта» уже сделала «красно-белым» предложение по аренде футболиста.

В прошлом сезоне Александр Руденко, выступая за «Сочи» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В академию «Спартака» Александр Руденко перешел 1 августа 2012 года из «Академии футболиста имени В. Понедельника» на правах свободного агента. Соглашение Руденко с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.