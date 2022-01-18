Казань, , 19:42 — REGNUM Сегодня, 18 января, шотландский футбольный клуб «Ливингстон» объявил о переходе 27-летнего российского голкипера Ивана Коновалова из казанского «Рубина» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 31 мая 2023 года.

В прошлом сезоне Иван Коновалов, выступая за «Урал» на правах аренды, принял участие лишь в двух матчах за екатеринбургский клуб во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей.

Коновалов выступал за «Рубин» с 1 июля 2018 года после перехода из белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» на правах свободного агента.

Трансферная стоимость Ивана Коновалова, по оценкам профильного немецкого портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.