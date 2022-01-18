Вашингтон, 18 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Если Россия совершит «вторжение на Украину», последует ответ со стороны Совета Безопасности ООН, заявила 18 января американский постпред при организации Линда-Томас Гринфилд в интервью The Washington Post.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна ООН

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Комментируя продолжающиеся контакты России и США по теме гарантий безопасности, американка выразила мнение, что тупика в переговорах пока нет, поскольку Вашингтон «не собираемся сдаваться, пока» русские «не начнут агрессивных действий».

Гринфилд «Если Россия совершит вторжение на Украину, это будет атакой на устав ООН».

По словам американского дипломата, вопрос возможных ответных действий обсуждался Вашингтоном «с рядом коллег и союзников».