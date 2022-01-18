Москва, 18 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. 24-летний российский фланговый нападающий Георгий Мелкадзе, выступающий за московский «Спартак», в ближайшее время подпишет контракт с «Сочи». Об этом сообщило издание Sport24.

Светлана Бекетова Георгий Мелкадзе

Как сообщает источник, Мелкадзе не отправился со «Спартак» на сборы в ОАЭ. «Сочи» планирует подписать с футболистом полноценный контракт, выкупив его у «красно-белых».

В текущем сезоне из-за травм Георгий Мелкадзе принял участие лишь в четырех матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 61 минуту. В прошлом сезоне, выступая за «Ахмат», Мелкадзе забил три мяча и отдал одну результативную передачу в девятнадцати турах чемпионата России.