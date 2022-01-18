Подгорица, 18 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от ковида скончались шесть человек, зарегистрировано 1814 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Среди умерших самому младшему было 63 года, а самому старшему — 89 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число умерших с начала эпидемии в Черногории составляет 2 485.

Число активных случаев в стране — 12 229.