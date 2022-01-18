Ньюкасл, Великобритания, 18 января 2022, 19:29 — REGNUM 18 января испанское издание AS сообщило, что «Ньюкасл» предложил за флангового нападающего мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эдена Азара 40 миллионов евро.

Эден Азар
Эден Азар
(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

При этом отмечается, что «сливочные» готовы отпустить Азара только если «сороки» увеличат предложение до 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету бельгийского нападающего две результативные передачи в шестнадцати матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Эдена Азар намерен отклонять любое контрактное предложение «Ньюкасла».

Азар перешел в «Реал» 1 июля 2019 года из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 18 миллионов евро. Соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года.