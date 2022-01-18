Ньюкасл, Великобритания, 18 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. 18 января испанское издание AS сообщило, что «Ньюкасл» предложил за флангового нападающего мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эдена Азара 40 миллионов евро.

(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru Эден Азар

При этом отмечается, что «сливочные» готовы отпустить Азара только если «сороки» увеличат предложение до 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету бельгийского нападающего две результативные передачи в шестнадцати матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Эдена Азар намерен отклонять любое контрактное предложение «Ньюкасла».

Азар перешел в «Реал» 1 июля 2019 года из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 18 миллионов евро. Соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года.