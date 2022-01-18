Ижевск, 18 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор ООО «Экотон Инжиниринг» признан виновным в даче взятки в особо крупном размере генеральному директору ГУП «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики», экс-министру строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ивану Ястребу. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судебного сообщества республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Установлено, что в июне 2020 года глава ГУП через посредника предложил гендиректору ООО через посредника передать ему взятку в размере 9 млн рублей за перспективу заключения с данной компанией договора на поставку и монтаж очистного оборудования в поселке Кез.

После передачи 1,95 млн рублей взяткодатель, посредник и получатель взятки были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Удмуртии.

Приговором Октябрьского районного суда Ижевска обвиняемому по ч.5 ст.291 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ястреб был заключен под стражу в начале ноября 2020 года. Экс-чиновник обвиняется в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, возглавляя ГУП «ТПО ЖКХ», подозреваемый незаконно получил взятки за действия, которые были направлены на заключение и скорейшую оплату договоров, а также на заключение договоров в будущем и покровительство при их исполнении. Общая сумма взяток оценивается в 7 млн рублей. Также под видом компенсации расходов на аренду жилья он похитил у ГУП 174 тыс. рублей. Рассмотрение дела Ястреба по существу начали в Октябрьском суде в сентябре прошлого года. Объем материалов уголовного дела составляет 20 томов.

В декабре прошлого года был вынесен приговор в отношении бывшего директора ООО «Оборонпроект31», который обвинялся также в даче взятки гендиректору ГУП «ТПО ЖКХ» в особо крупном размере. Суд назначил наказание в виде двух дет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 4,5 млн рублей.