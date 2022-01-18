Москва, , 19:28 — REGNUM Коптевский суд Москвы арестовал 29-летнего уроженца Дагестана, ранее устроившего истерику в московском автобусе и оскорблявшего ехавших с ним пассажиров и водителя, сообщает 18 января пресс-служба суда.

Грязь JosepMonter

Обвиняемый Шугаиб Болатукаев по ходатайству следствия арестован на два месяца до 16 марта.

Напомним, Болатукаев «прославился» благодаря видеозаписи, сделанной в салоне московского автобуса.

Сначала он осыпал оскорблениями водителя, отказавшегося остановить автобус в неположенном месте, а затем выкрикивал оскорбления и угрозы в адрес пассажиров, которые сделали ему замечание.

При этом Болатукаев позволял себе комментарии с оскорблениями на национальной почве, выражая крайнее неуважение к людям пожилого возраста.

Позднее, под угрозой административной и уголовной ответственности, резко поменял свою риторику и признал что был «резок в высказываниях в сторону русской нации» и «искренне сожалеет».

В отношении Болатукаева заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Вышеуказанному существу мужского пола грозит от трёх до шести лет лишения свободы.

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