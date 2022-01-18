Бухарест, , 19:21 — REGNUM Тысячи преподавателей средних и средне-специальных учебных заведений Румынии объявили о проведении масштабной забастовки с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 18 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Ян Стен. Школьный учитель. 1663

Как утверждают представители румынского Профсоюза работников сферы образования SPIRU HARET, акция, намеченная на 10:00 по местному времени (11:00 мск) 19 января, будет проходить в «ограниченном режиме».

«Учителя явятся на свои рабочие места, однако не будут проводить уроки и ставить какие-либо оценки, — говорится в заявлении оргкомитета мероприятия. — Акция продлится ровно три часа, после чего педагоги приступят к выполнению своих обязанностей». О других деталях забастовки не сообщается.

Напомним, 13 января сотни румынских учителей пикетировали здание правительства Румынии в центре Бухареста. Тогда крупных протестов удалось избежать благодаря вмешательству премьер-министра страны Николае Чукэ, пообещавшего рассмотреть требования демонстрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бухаресте учителя вышли на акцию протеста