Челябинск, 18 января, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Челябинске руководство одной из торговых сетей обязали заплатить незаконно уволенным сотрудникам. Об этом сообщили журналистам в областной Федерации профсоюзов.

Скриншот страницы калужского Штаба защиты прав трудящихся «ВКонтакте» Эмблема штаба

По данным Накануне.Ru, ранее люди лишились работы из-за несогласия с новым графиком. Суд обязал компанию выплатить им компенсацию и восстановить их на работе.

Люди получат средний заработок за сентябрь 2021-го — январь 2022 года. Также им выплатят компенсацию морального вреда.