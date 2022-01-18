Донецк, , 19:16 — REGNUM Миномётному обстрелу со стороны ВСУ подвергся 18 января район села Спартак в северном пригороде Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ. Миномет Gov.ua

Украинские боевики вели обстрел из миномётов, начавшийся в 16:25 мск, со стороны населённого пункта Опытное. По территории ДНР они выпустили шесть мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 января, ВСУ подвергли обстрелам районы населённых пунктов Октябрь и Верхнеторецкое в ДНР.

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