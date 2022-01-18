Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В рамках строительства продолжения Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метро в Санкт-Петербурге завершили проходку среднего станционного тоннеля на будущей станции «Театральная», вблизи Мариинского театра. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе правительства города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Помимо завершения проходки на «Театральной», сотрудники АО «Метрострой Северной Столицы» построили тягово-понизительную подстанцию. Систему также оснащают боковым станционным тоннелем, эвакуационными коридорами и санитарным узлом.

Работы ведутся и на будущей станции «Горный институт», которая будет располагаться на той же линии метро на Васильевском острове. Там забетонировали основание среднего станционного тоннеля и боковых тоннелей. На начало 2022 года горнопроходческие работы на станции были выполнены на 85%.

Вместе со строительством нового участка Лахтинско-Правобережной линии, который должен быть введён в 2024 году, в городе работают и над Красносельско-Калининской (шестой) линией.

«Мы заключили контракт с АО «Метрострой Северной Столицы». Несколько месяцев потребовалось на подготовку, сейчас компания постепенно выходит на проектную мощность. Есть первые результаты. Они дают уверенность, что планы по развитию петербургского метро на ближайшие годы будут выполнены», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге уже провели сбойку тоннелей между «Юго-Западной» («Казаковской») и «Путиловской» станциями на шестой линии. Также специалисты приступили к проходке перегонного тоннеля в сторону будущей станции «Брестская».