Черкесск, 19 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Традиционных крещенских купаний в Карачаево-Черкесии решено не проводить. Причиной стало распространение коронавируса, в том числе нового штамма «Омикрон», сообщили 18 января в региональном оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

«Мы всегда призываем бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Это относится и к традиционным крещенским купаниям. Если из-за сложной эпидобстановки есть серьезная угроза здоровью, то нужно избегать этих рисков», — приводит слова протоиерея Александра Нартова пресс-служба оперштаба.

При этом, по словам священнослужителя, все положенные в православный праздник церковные богослужения состоятся, однако они будут проводиться в строгом соответствии с требованиями безопасности, обозначенными Роспотребнадзором. Во всех храмах будет проводиться чин водосвятия. Верующие смогут набрать освященную воду.

«Уважаемые жители и гости Черкесска! В ночь с 18 на 19 января в парке «Зелёный остров» в целях недопущения распространения COVID-19 принято решение не проводить крещенские гуляния. Выражаем надежду, что уже в следующем году мы возродим эту добрую традицию и проведём мероприятие с размахом, как это было раньше. А в этом году просим вас воздержаться от ритуала купания в водоёмах Черкесска», — сообщили в администрации города Черкесска.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в Карачаево-Черкесии подготовлено для крещенских купаний 12 купелей. В местах массовых купаний должны были дежурить спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, отдела безопасности людей на водных объектах, представители МВД и казачества, медики.