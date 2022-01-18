София, 18 января 2022, 19:04 — REGNUM В нынешнем году государственные детские сады в Болгарии станут бесплатными, а соответствующие частные заведения смогут рассчитывать на дополнительные субсидии. Об этом заявил министр образования и науки Болгарии Николай Денков, передает 18 января софийское издание «Монитор».
При этом дату перехода указанных учреждений на новый режим министр не уточнил.
Напомним, ранее коалиционное правительство Болгарии назвало проведение реформы системы дошкольного и среднего образование страны основным приоритетом своей деятельности. Предполагается, что в ближайшее время официальная София рассмотрит вопрос о повышении педагогам зарплат и субсидий.
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