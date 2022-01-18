София, , 19:04 — REGNUM В нынешнем году государственные детские сады в Болгарии станут бесплатными, а соответствующие частные заведения смогут рассчитывать на дополнительные субсидии. Об этом заявил министр образования и науки Болгарии Николай Денков, передает 18 января софийское издание «Монитор».

Детский сад Government-nnov.ru

Денков "Бесплатные детсады позволят приобщить к дошкольному образованию намного большее количество наших маленьких сограждан. Кроме того, развитие подобных муниципальных образований позволит родителям детей спокойно работать на благо страны и своей семьи».

При этом дату перехода указанных учреждений на новый режим министр не уточнил.

Напомним, ранее коалиционное правительство Болгарии назвало проведение реформы системы дошкольного и среднего образование страны основным приоритетом своей деятельности. Предполагается, что в ближайшее время официальная София рассмотрит вопрос о повышении педагогам зарплат и субсидий.

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