Подгорица, , 18:58 — REGNUM В Черногории с 18 января подорожали все виды топлива. Цены в стране везде одинаковые, их устанавливает каждые 15 дней министерство капитальных инвестиций.

Бензин

Цены на бензин Eurosuper-95 и 98 повысились три евроцента, поэтому в ближайшие две недели стоимость литра бензина составит 1,45 евро и 1,49 евро соответственно.

Мазут и евродизель подорожали на шесть евроцентов и будут стоить 1,32 евро и 1,34 евро соответственно.

Последнее изменение цен на топливо было 5 января, когда все виды топлива подорожали на один-два евроцента.