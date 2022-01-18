Москва, 18 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Провести референдум по вопросу введения смертной казни для педофилов предложил депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Наша фракция выступает за то, чтобы поставить перед нашим народом вопрос об отмене моратория на смертную казнь, прежде всего для таких нелюдей, педофилов. Пусть решает народ. Навязанный мораторий на исполнение смертной казни, мы считаем, да, давно пора поставить на референдум», — сказал Нилов.

Решение должны принять граждане, убежден парламентарий.

«Пусть народ решает: содержать, кормить их всю жизнь, значит, и потом, может быть, позволить им, как некоторые уже выходят на свободу, да, получившие сначала замену — вместо смертной казни пожизненное заключение, потом вот он выходит через, там, 20−25 лет, звездой становится интернета и так далее, и так далее», — сказал депутат.

Госдума во втором и в третьем, итоговом чтении приняла закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов.

Одновременно продолжается работа по защите детей.

Так, обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.