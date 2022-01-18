Москва, , 18:53 — REGNUM Министерство спорта России издало приказ, утверждающий федеральный стандарт программ подготовки по компьютерному спорту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России 18 января.

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Приказ позволит обеспечить единство основных требований к спортивной подготовке на всей территории Российской Федерации, а также планомерность осуществления спортивной подготовки. Благодаря принятию федерального стандарта организации спортивной подготовки смогут открывать секции и отделения, а также планировать свою деятельность, учитывая единые требования к содержанию программ подготовки спортсменов по различным дисциплинам компьютерного спорта.

ИА REGNUM напоминает, что Россия стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта. Это произошло ещё в июле 2001 года

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