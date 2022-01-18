Ижевск, , 18:52 — REGNUM Удмуртия в период с 31 декабря 2021 года по 9 января текущего года приняли около 51 тыс. гостей. Годом ранее за аналогичный период в республику приехали около 47 тыс. человек, в 2019—2020 годах — около 42 тыс. туристов, сообщил министр экономики региона Михаил Тумин.

Часть Усадьбы Тол Бабая Vk.com/tol_babay

Он уточнил, что самым популярным местом стал комплекс «Нечкино» — его посетили 14 тыс. человек, усадьбу Тол Бабая (удмуртского Деда Мороза) — около 10 тыс. человек, туристический комплекс «Тылыс» в Юкаменском районе — около 4 тыс. гостей, также туристы приезжали в деревню Хаски и СК «Чекерил».

Услугами отелей и гостевых домов воспользовались около 11 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории курорта «Нечкино» планируется построить термальный комплекс и гостиницу. Инвестором проекта намерен выступить комплекс «Нечкино». Ожидается, что гостиница будет включать 120 номеров, термальный комплекс будет рассчитан на 400 человек. Стоимость проектов оценивается в 700 млн рублей. Реализация позволит создать 130 новых рабочих мест.

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