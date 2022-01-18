Рига, , 18:51 — REGNUM Сборные Латвии и России по хоккею с шайбой проведут контрольный матч перед стартом Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Латвийской хоккейной федерации.

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Сборная Латвии по хоккею сыграет с командой Российского олимпийского комитета (так на этих играх называется команда РФ) в рамках подготовки к играм. Встреча пройдет 5 февраля в Пекине. Латвийцы 7 февраля также сыграют товарищескую встречу с датчанами.

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России — действующий олимпийский чемпион. Сборная Латвии стартует в одной группе с командами Швеции, Финляндии и Дании.