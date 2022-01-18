Согласно Лондонскому пакту, после победоносного окончания войны Италия должна была получить значительную часть австро-венгерских земель, а также некоторые германские колонии в Азии и Африке. Во исполнение договора 3 мая того же года Италия объявила о выходе из Тройственного союза, а 23 мая объявила войну Австро-Венгрии, и на следующий день начала наступление в долине реки Изонцо. 24 мая были разорваны дипломатические отношения с Германией, но война Германии была объявлена только 28 августа 1916 года.

В горах

Италия была членом Тройственного союза — союзницей Германии и Австро-Венгрии. Как же так получилось, что вчерашние союзники стали врагами? Чтобы понять, надо вернуться ещё примерно на полвека назад.

Nydas Страны Тройственного союза

Ещё в середине XIX века на месте теперешней Италии находилось несколько государств, наиболее независимым из которых было Сардинское королевство, включающее в себя Пьемонт.

Северную часть Аппенинского полуострова занимали Папская область и три карликовых герцогства — Тоскана, Парма и Модена. Южная часть полуострова и остров Сицилия принадлежали Неаполитанскому королевству (или Королевству обеих Сицилий). В этих землях при поддержке империи Габсбургов были установлены абсолютистские режимы. Ещё две области, Венецианская и Ломбардия, были просто оккупированы Австрийской империей.

Раздробленность, феодальные порядки и чужеземный диктат мешали развитию экономики, тормозили зарождение индустрии, которое уже началось в других странах Европы. Ещё во время наполеоновских войн, в начале XIX века были образованы тайные общества «карбонариев», начавшие борьбу за объединение страны. Уже к середине века идея единства родины прочно укоренилась в умах большинства итальянцев. Хотя о тогдашних «итальянцах» можно говорить с некоторой долей условности, — единая нация ещё не сложилась.

Процесс создания единой итальянской нации, проводимый идеологами освободительной борьбы, пугал австрийских завоевателей больше, чем опасность территориальных потерь. Ведь Австрийская империя была многонациональной, идеи национализма и национального государства были для неё смертельно опасны. Как выяснилось позже, боялись не зря.

Тройственный союз. Французская карикатура

Борьба за объединение страны была долгой и тяжёлой. После двух кровопролитных войн с Австрией и её местными пособниками страна была объединена. Собравшийся в Турине общеитальянский парламент 17 марта 1861 года провозгласил создание Итальянского королевства во главе с королём Пьемонта Виктором Эммануилом II. Законодательство Пьемонта было распространено на всю Италию. Но до окончательной победы было ещё долгих 10 лет борьбы, ещё одна война с Австрией, и, наконец, 2 июля 1871 года — торжественный въезд короля в Рим.

Италия отстояла свою независимость в войне с Австрийской империей, но это была не та победа, при которой одна сторона полностью разбита, и победитель диктует условия. Сухопутная граница Италии, в частности с Австрией, стала результатом некоторого компромисса. По ту сторону границы оказались земли, населённые людьми, говорящими на диалектах итальянского языка и считающими себя итальянцами. Это Южный Тироль, район Триеста, часть Истрии. Кроме того, новоиспечённое большое европейское государство вполне в духе того времени претендовало на некоторые австрийские земли, населённые славянами.

Казалось бы, Италия и Австрийская империя не могут быть союзниками. Но всё не так просто.

Германия и Италия объединились поздно и опоздали к колониальному разделу мира. Главные их конкуренты в этом вопросе — Франция и Англия — уже обладали огромными заморскими владениями. Несмотря на содействие Франции в деле объединения Италии, в Риме не забыли эпоху наполеоновских войн и спорные территории на французской границе.

В 1879 году был заключен австро-германский военный договор. Якобы для защиты от России. Но Россия на них нападать не собиралась, и это было всем хорошо известно. Реальной целью была совместная борьба за колониальный раздел мира. В первую очередь — против тех же Англии и Франции. В 1882 году к договору в секретном порядке присоединилась Италия, и образовался Тройственный союз. Он продлевался каждые три года. При отсутствии предложений по внесению изменений в договор — автоматически. Стороны обязались оказывать друг другу всяческую поддержку и не входить ни в какие военные союзы, направленные против партнёров по соглашению. Италия вступила в Тройственный союз с оговоркой, что не будет вступать в войну на стороне своих союзников в случае нападения на них Великобритании. По-видимому, здесь сыграло роль географическое положение Италии, — слишком большая уязвимость узкого полуострова в случае конфликта с владычицей морей.

В 1889 году Россия и Франция заключили оборонительный договор, недвусмысленно направленный против Тройственного союза, а в 1893 году был создан военно-политический союз Франции и России. Хотя Россия была враждебна Франции за Крымскую войну, но она не хотела получить двух врагов на западной границе. Германия же была явно враждебна и не скрывала планов отторжения от России польских и некоторых других земель. Франции же для реванша за поражение во франко-прусской войне нужна была помощь России. Вернуть Эльзас и Лотарингию — был её идефикс.

Но Франция считала союз с Россией недостаточным для войны против Германии и её союзников и искала помощи Великобритании. Это было непросто, поскольку в это время Англия и Франция конфликтовали за Египет и другие колонии в Африке. Временами чуть-чуть не доходило до войны. Но в итоге в Лондоне возобладал традиционный политический подход — недопущение чрезмерного усиления какой-то одной европейской державы. Такой державой, собирающейся бросить вызов Альбиону, была, несомненно, Германия.

Итальянский нейтралитет. Карикатура

После того, как в 1904 к русско-французскому военному союзу присоединилась Великобритания, появилось название «Антанта», что в переводе с французского означает «согласие». Для пущего, как сказали бы сейчас, PR-эффекта союз часто называли l’Entente cordiale («сердечное согласие»). Окончательно союз сложился после подписания в 1907 году русско-английского военного соглашения.

С конца XIX века Франция старалась оторвать Италию от Тройственного союза. Дело не в военной силе Италии — итальянская армия считалась слабой. Просто Франция хорошо понимала сложность войны против Германии и не хотела отвлекать часть сил с германского фронта на Италию. Для давления на Италию Франция применила широкий арсенал средств. Таможенная война ослабляла итальянских товаропроизводителей, богатые французские банки отказывали итальянскому правительству в займах и проводили враждебные действия на финансовом рынке — обесценивали итальянские ценные бумаги. Вместе с позорным поражением Италии в Абиссинской войне 1895—1896 годов французские действия возымели эффект. Италии пришлось пойти на переговоры с Францией. Страны разделили сферы влияния в Тунисе. Италия отказалась от своих претензий в Марокко, — взамен получила свободу рук в Триполитании и французские кредиты. В 1898 году экономический договор с Францией завершил таможенную войну. В итоге в 1902 году (несмотря на продление в этом году Тройственного союза) было заключено соглашение о нейтралитете Италии в случаях ведения Францией оборонительной войны или вынужденного вступления Франции в войну для помощи своим союзникам. Так в союзнических обязательствах Италии в рамках Тройственного союза появилась ещё одна оговорка.

Xerse Монархи Тройственного союза

В 1908—1909 годах, когда при аннексии Боснии и Герцеговины Австрией интересы Италии на Балканах были проигнорированы, наметился союз с Россией по балканскому вопросу. Италия обязалась поддерживать Россию в вопросе о проливах, а Россия — поддерживать Италию в Триполитании и Киренаике. Союз Италии с центральными державами дал ещё одну трещину.

И вот после выстрелов в Сараево война, которую позже назовут Первой мировой, началась. Уже 3 августа правительство Италии выступило с меморандумом о нейтралитете, объясняя это тем, что союзники Италии сами начали войну, а не подверглись нападению. В действительности Италия поняла, что, вступая в Тройственный союз, она, образно выражаясь, поставила не на ту лошадь. Сразу же итальянцы начали тайные переговоры с державами Антанты о вступлении в войну на их стороне. При этом условия были очень нескромными. Помимо собственно спорных территорий, Италия хотела получить чуть ли не всё адриатическое побережье Балкан, колонии в Северной Африке, и даже, по возможности, часть Турции. Англия и Франция, по-видимому решили, что сейчас можно пообещать, — а там видно будет. Россия поначалу сопротивлялась, но союзники её уломали.

В те времена рассказывали такой анекдот. Кайзер Вильгельм II вызвал к себе начальника германского генштаба Мольтке и спросил: «Мне не даёт покоя вопрос — на чьей стороне выступит Италия?» На что Мольтке ответил: «Меня этот вопрос не волнует. Если они выступят против нас, мне понадобится десять дивизий, чтобы их разбить. Если они выступят на нашей стороне, мне понадобится десять дивизий, чтобы их поддержать». Как говорится, в каждой шутке есть доля истины. Слабый союзник — это обуза.

Боевые действия на австро-итальянском фронте были бестолковыми и однообразными, но от этого не менее кровопролитными. Бесконечные безуспешные наступления Италии в долине реки Изонцо, позиционная минная война в Доломитовых Альпах, прорыв австро-венгерских войск при Трентино в 1916 году, сокрушительное поражение при Капоретто в 1917-м, и, наконец, в 1918 году успешное контрнаступление против уже разложившейся армии «лоскутной империи». Немного более успешными были действия итальянцев на море. Они потопили два австрийских линкора и сильно затруднили действия немецких подлодок в Средиземном море.

Австрийские дредноуты

В русской армии шутили: «Для чего нужны итальянцы?» — «Чтобы австрийцам было кого побеждать». Шутки шутками, а потери были реальными. Порядка полумиллиона убитых с каждой стороны, сотни тысяч раненых.

Чего же добилась Италия своим политическим пируэтом? Оказалась на стороне победителей — это уже немало. Но её неумеренные территориальные претензии удовлетворения не получили. Итоги войны были неожиданными для всех. Рухнули четыре империи, причём одна — воевавшая на стороне победителей. Образовалось большое количество новых, неслыханных прежде «независимых» государств. Мир стал другим, и правила в нём стали другими. На Парижской мирной конференции в 1919 году были заключены мирные договоры, согласно которым Италия получила только Южный Тироль, Истрию с городом Триест и часть Далмации. То есть территории, населённые этническими итальянцами.