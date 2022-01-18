Нижний Новгород, , 18:48 — REGNUM Федеральный бюджет выделит 723,3 млн рублей на реконструкцию здания в Нижнем Новгороде, в котором разместится Арбитражный суд Волго-Вятского округа, передают местные СМИ сегодня, 18 января.

Нижний Новгород

Речь идёт о Дворце труда, здание которого было построено на рубеже 19-го и 20-го веков по проекту архитектора Владимира Цейдлера. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Отмечается, что за эти деньги подрядчик должен будет восстановить фасад, парадный вход, окна, двери, лестницы, внутренние помещения, обновить системы отопления, водо‑ и электроснабжения, канализацию и вентиляцию, а также установить противопожарную и охранную сигнализации, благоустроить территорию и смонтировать архитектурно-художественную подсветку здания.

Работы должны быть завершены до 30 ноября 2023 года.