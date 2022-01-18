Нерехта, Костромская область, 18 января 2022, 18:55 — REGNUM Представители Костромского областного отделения «Единой России» и партийной молодёжной организации прокомментировали арест Дмитрия Морозова по подозрению в совершении половых преступлений против детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 24-летний юноша обвиняется в совершении «развратных действий» в отношении нескольких лиц, не достигших совершеннолетия. До недавнего времени Морозов являлся председателем молодёжного правительства Костромской области, главой Нерехтского отделения «Молодой гвардии Единой России», членом молодёжной палаты при Костромской областной думе.
Руководитель исполкома Костромского регионального отделения «ЕР» Михаил Душин отметил, что Морозов никогда не являлся членом партии. Глава костромского отделения «Молодой гвардии Единой России» Анастасия Смирнова добавила, что за месяц до начала следствия фигурант перестал быть главой организации в Нерехте.
Депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков, помощником которого в 2020—2021 годах являлся Морозов, добавил, что молодой человек отказался от работы за месяц до задержания — в ноябре прошлого года. Нерехтский районный суд заключил фигуранта под стражу на срок предварительного следствия — до 21 февраля 2022 года. Виновность или невиновность Морозова предстоит установить суду.
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