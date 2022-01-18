Сингапур, 18 января, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Число пиратских нападений на гражданские суда в Сингапурском проливе по итогам 2021 года увеличилось до уровня, который не наблюдался шесть лет, сообщает доклад центра обмена информацией при Соглашении о региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженными нападениями на суда (ReCAAP), опубликованный 18 января.

Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пираты

По данным ReCAAP, за минувший год в Сингапурском проливе — одном из самых загруженных транспортных путей мира — в минувшем году произошло 49 пиратских нападений.

Отмечено, что «рост числа случаев пиратства в Сингапурском проливе отмечается на фоне снижения подобных происшествий в Азии в целом».

По словам руководителя центра Масафуми Куроки, одной из причин роста морской преступности может быть пандемия коронавируса.

«COVID-19 ухудшил экономические условия во многих районах, это могло спровоцировать жителей прибрежных зон прибегнуть к грабежам», — заявил Куроки.

Напомним, Сингапурский пролив соединяет Южно-Китайское море и Малаккский пролив, через которые проходит морской торговый путь из Тихого в Индийский океан.