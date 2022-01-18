18 января 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:27 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс воспользовался Twitter, чтобы публично обратиться к двум коллегам на фоне усилий демократов изменить правила филибастера в Сенате, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев и принять законопроект партии о правах избирателей.

Демократы и республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Республиканцы сплочены в своем ополчении. В данный момент партийные голоса в палате разделены 50 на 50, так что Демпартии потребуется 60 голосов для принятия законопроекта. Сенаторы-демократы Джо Манчин и Кирстен Синема не хотят поддерживать правила, которые позволят их партии принять закон без голосов республиканцев.

«Поскольку законопроект о правах избирателей наконец-то выходит на обсуждение в Сенате, есть только один голос, который действительно будет иметь значение. Проголосуют ли 50 демократов, чтобы победить филибастер, защитить американскую демократию и принять законопроект, или Манчин и Синема проголосуют вместе с Республиканской партией и позволят законопроекту умереть?» — написал Сандерс.

Берни Сандерс Gage Skidmore

Ожидается, что Сенат обсудит права избирателей 18 января и проголосует 19 января. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер намерен проголосовать за продвижение новых правил филибастера, сообщает The Hill.

Чак Шумер (сс)Edward Kimmel

Отметим, поскольку законопроект является более чем существенным, то для его принятия требуется не менее 60 голосов сенаторов. Таким образом, возникло явление филибастера, когда «ничью» не может превратить в чью-то победу голос, например, вице-президента страны.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Законопроект демократов о захвате выборов институционализирует сбор бюллетеней, рассылку бюллетеней по почте. Он позволит избавиться от удостоверения личности избирателя и проверки подписей. Они знают, что эта радикальная политика — единственный способ победить, поэтому они готовы лишить людей некоторых прав, лишить наши штаты их конституционных полномочий, чтобы получить власть, которую они хотят», — негодует beldezar701.

«Так называемый законопроект о праве голоса дает кандидатам в Конгресс $6 из денег налогоплательщиков за каждый $1, который они собирают на свою кампанию. То есть кандидат, баллотирующийся без поддержки, получит деньги налогоплательщиков, которые он затем сможет использовать для выплаты себе зарплаты во время своей кампании? Как, скажите на милость, это связано с «избирательными правами»?» — интересуется irespondtoridiculouscomments-fjb.

«Сенатор Манчин и сенатор Синема, вы знаете, что это плохой закон, и вы должны отклонить его. Америка голодна и устала от всех этих ковидальных проблем, а законы работают как есть. Демократы заверили нас, что Байден выиграл законно, но они также сказали, что Буш и Трамп не были законными победителями. Этот законопроект не позволит никому, кто не входит в ближний круг, когда-либо занять высший пост», — указывает ConservativeView.

Кирстен Синема Sinema.house.gov

«Сенатор Манчин и сенатор Синема заслуживают похвалы за верность Америке, а не своей партии! Я надеюсь, что они единственные демократы, которые будут переизбраны! Остальные уже показали свое истинное лицо и они работают не в лучших интересах Соединенных Штатов Америки!» — восклицает usmcfreedom364.

Джо Манчин Manchin.senate.gov

«Все американские граждане, достигшие совершеннолетия, независимо от расы и пола, имеют полное право голоса, закрепленное в конституциях штатов и федеральных законах. Демократы просто хотят играть в избирательную систему по всей стране, чтобы удержаться у власти, поскольку у них очень плохие, непопулярные идеи, а их партия находится в состоянии краха», — считает mensaman.

«Всем политикам: я не хочу и не нуждаюсь в том, чтобы вы сделали голосование «проще», я хочу, чтобы вы защитили мой голос, обеспечив, чтобы учитывались только те голоса, которые законно поданы американскими гражданами, имеющими законное право голосовать», — подчеркивает thattrainhassailed.

«Если конституция гласит, что голосовать могут только граждане США, то как штаты могут идти против конституции, например, Нью-Йорк и Калифорния говорят, что любой может голосовать на их выборах», — пишет 65catman.

«Нет, конституция так не говорит. В ней говорится только о том, что гражданам может быть отказано в праве голоса. В первые 120 лет существования Республики многие штаты разрешали гражданам и негражданам голосовать. Но в начале 20-го века ксенофобия достигла своего предела из-за приезда всех выходцев из Восточной и Южной Европы, и один за другим штаты ограничили право голоса только гражданами США. Сегодня только около 14 штатов разрешают негражданам голосовать на местных выборах, но Нью-Йорк идет в ногу с тенденцией и возвращается к тому, чтобы позволить вообще всем законным жителям голосовать на местных выборах независимо от гражданства», — объясняет portlandken.

Напомним, что речь идет о законопроекте демократов Freedom to Vote Act, который должен упростить доступ к голосованию в США. В частности, он позволяет голосовать по почте и досрочно.

Проект был представлен демократами в Конгрессе в 2021 году, однако не получил необходимой поддержки. Демпартия уверена, что закон защитит доступ к голосованию, в то время как республиканцы заявили, что он поспособствует мошенничеству.

Отметим, что демократический FTVA стал ответом на реформы республиканцев в избирательной системе после выборов 2020 года. Подозревая демократов в жульничестве, 19 республиканских штатов приняли законы, усложняющие процесс голосования.

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