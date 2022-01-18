Таллин, 18 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Эстонская фирма по вывозу мусора Tallinna Jааtmete Taaskasutuskeskus (TJT) не сумела подъехать к контейнерам из-за гололеда, но потребовала от жителей района Нымме в столице Эстонии оплатить «пустую поездку». Об этом случае рассказал портал rus.err.ee.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Думской улице

Более того, фирма выставила счет за новую поездку в тот же район на 20% больше обычного, аргументировав это тем, что будут оказаны дополнительные услуги вне оговоренного договором графика.

Сообщается, что с мусором в контейнерах остались жители домов на улицах Тунгла и Сыбра. В доказательство своих утверждений фирма прислала фотографии скользких улиц. Это письмо людей очень возмутило. Ныммесцы также не понимают, почему они должны оплачивать пустую поездку, если за уборку улиц отвечает город.

Столичные власти встали на сторону горожан. Так, старейшина Нымме Лаури Паэвеэр заявил, что фирма в таком случае не имеет права требовать плату с клиентов.

«Жильцы не несут ответственности за гололед, сугробы снега и припаркованные машины на обочинах улиц. В их обязанности не входит уборка улиц и организация дорожного движения. Они не должны ходить проверять условия на улице и уведомлять об этом фирму по вывозу мусора», — заявил Паэвеэр.

Руководитель отдела экономики замкнутого цикла Таллиннской службы предпринимательства Люйли Юнти сообщил, что фирма также не имеет права требовать более высокую плату за переполненный контейнер.

В управе района Нымме от фирмы ждут данных о том, сколько контейнеров были не вывезены. По предварительной информации, на улице Сыбра их было пять, на Тунгла — 11. В управе заверили, что занимаются решением проблемы.

TJT уже сообщила в управу столичного района Нымме, что новые счета будут аннулированы.