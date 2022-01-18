Бишкек, , 18:39 — REGNUM В Киргизии 26 школ переведены на онлайн-обучение, из них 24 ушли на карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки сегодня, 18 января.

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В ведомстве отмечают, что больше всего таких школ оказалось в столице республики — 16 общеобразовательных заведений, а остальные 10 расположены в Чуйской области.

Также стало известно о том, что в регионах Киргизии 76 школьных классов вынуждены были перейти на онлайн-режим обучения. Из них только шесть по причине ремонта, а остальные — из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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