Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку ЗАО «Промотходы» из-за жалоб местных жителей на незаконное продолжение использования мусорного полигона «Северная Самарка» в Ленобласти. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе управления.

Полигон «Северная Самарка» Rpn.gov.ru

В рамках контрольных мероприятий сотрудники Росприроднадзора осмотрели полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе. Специалисты взяли пробы отходов на территории полигона. С помощью специальной техники был произведен замер воздуха в санитарно-защитной зоне с разных сторон объекта.

По итогам проверки Росприроднадзор сможет оценить полигон, который с начала 2022 года был исключен из схемы утилизации отходов Ленинградской области.

ЗАО «Промотходы» должно было закрыть этот полигон и больше не использовать его для утилизации отходов в связи с иском управления Росприроднадзора, находящимся в арбитражном суде. Однако местные жители стали свидетелями продолжения сброса мусора на территорию полигона «Северная Самарка».

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