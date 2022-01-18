Токио, 18 января, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Сети опубликовали трейлер продолжения аниме-сериала «Рандеву с жизнью» (Date A Live). Об этом 18 января пишет «Мир Фантастики».

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Режиссёром четвёртого сезона шоу выступает Дзюн Накагава, а сценаристом — Фумихико Симо. За дизайн персонажей в сериале отвечает Наото Накамура.

Добавим, что премьера четвёртого сезона аниме запланирована на 2022 год. Точная дата выхода пока неизвестна.