Москва, , 18:29 — REGNUM Министерство обороны России признало успешными испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал» в условиях Арктики, сообщает 18 января газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» Минобороны России

По утверждению издания, испытания закончились в конце декабря 2021 года. В ходе них пилоты МиГ-31К — носители гиперзвуковых «Кинжалов» не только выполнили ряд тестовых задач, но и опробовали новую тактику боевых действий против крупных корабельных группировок противника.

Кроме того, в ходе испытаний было опробовано выполнение задач опытно-боевого дежурства самолетов с гиперзвуковой ракетой в сложных климатических условиях Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года министр обороны РФ России Сергей Шойгу заявил, что в составе ВКС уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», несущий боевое дежурство в Южном военном округе.

В планах Минобороны России развернуть эти гиперзвуковые комплексы в других военных округах, а также на Северном флоте.

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