Москва, , 18:29 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в 2021 году составило $185,9 млрд. Об этом сообщает 18 января пресс-служба Банка России.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

За 2020 года профицит внешней торговли России составлял $93,7 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился почти в два раза.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошло «в результате существенного расширения экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах роста импорта».