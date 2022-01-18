Профицит внешней торговли России увеличился в два раза в 2021 году
Москва, 18 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Положительное сальдо торгового баланса России в 2021 году составило $185,9 млрд. Об этом сообщает 18 января пресс-служба Банка России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Рубль
За 2020 года профицит внешней торговли России составлял $93,7 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился почти в два раза.
В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошло «в результате существенного расширения экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах роста импорта».