Москва, , 18:27 — REGNUM Российский актёр Александр Невский (Александр Курицын) рассказал о том, какого героя он хотел бы сыграть. Об этом 18 января пишет «Канобу».

Александр Невский Скриншот с YouTube

По словам Невского, он хотел бы исполнить роль супергероя Бэтмена. «Это мой любимый герой комиксов с детства», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2022 году выйдет фильм «Нападение на Рио Браво» (Assault on Rio Bravo), спродюсированный Александром Невским. Он также сыграл в картине главную роль.

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