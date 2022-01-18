Рига, 18 января, 2022, 18:27 — ИА Регнум.

Pixabay.com Латвия

Центр межведомственной координации (ЦМК), именуемый СМИ Латвии «суперминистерством», прекратит свое существование к 2023 году. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv со сылкой на решение правительства.

Почти 10 лет ЦМК выполнял консультационные функции при премьер-министре Латвии, независимые от других министерств и ведомств. В его обязанности входило наблюдение за деятельностью министерств, разработка планов развития Латвии, управление госпредприятиями и прочие вопросы. ЦМК управлялся командой независимых от партийной принадлежности экспертов, которая готовила советы правительству по управлению ковид-кризисом.

Решено, что центр вернется обратно в структуры Госканцелярии. Сейчас в ЦМК работают 23 сотрудника, а бюджет составляет около миллиона евро.

Политолог Андрис Графс считает, что ЦМК не хватило лидерства в продвижении крупных вопросов: «У Центра межведомственной координации могла бы быть большая роль, к его рекомендациям могли бы прислушиваться, но в результате этого не произошло».

Практически ни одно важное предложение экспертов ЦМК так и не было реализовано — от централизации управления долями капитала госпредприятий Латвии до создания единого учреждения развития детского эмоционально-психического здоровья.

Единственное, с чем центр все эти годы успешно справлялся — с написанием Национального плана развития. Исходя из него происходило разделение миллиардов евро из европейских фондов, сообщило издание.

Госконтроль Латвии, проводя ревизии в госпредприятиях, указал, что сейчас ЦМК является рекомендующим учреждением, советыкоторого можно игнорировать.