Бухарест, , 18:25 — REGNUM В ряде городов и небольших населенных пунктов Румынии прошли праздничные мероприятия, посвященные 15-й годовщине вступления страны в структуры Европейского союза. Об этом 18 января сообщает «Румынское телевидение».

Флаги Румынии и Евросоюза michelbossart

В средних и высших учебных заведениях Румынии прошли уроки и лекции о перспективах румынского государства в ЕС, а ряд учреждений выплатил своим сотрудникам так называемые «брюссельские премиальные средства». Мероприятия ознаменовались салютами и фейерверками, а также выступлениями фольклорных коллективов.

Напомним, Румыния официально стала членом Европейского союза в январе 2007 года. Уже в 2014 году Брюссель снял последние ограничения на трудоустройство румынских граждан в Объединенной Европе и отменил визовые правила для обладателей румынского паспорта.

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