Курган, , 18:23 — REGNUM В Кургане на Голубых озёрах создаются иордани для крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все желающие смогут совершить здесь обряд омовения с 9:00 до 23:00 часов (с 7:00 до 21:00 мск). Готовятся раздельные безопасные входы на лёд с берега и выходы со льда на берег в местах купаний.

Переодеться можно будет в мужской и женской палатках. Там же можно согреться после обряда. Для безопасности граждан на Голубых озёрах будут дежурить полиция, скорая помощь и спасатели.