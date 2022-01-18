Таллин, , 18:21 — REGNUM Поезда направления Таллин — Тарту с начала 2022 года неоднократно опоздывают, нарушая расписание, подобная ситуация продлится как минимум до устойчивых плюсовых температур. Об этом эстонскому гостелерадиовещанию ERR сообщили в ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee).

Вокзал Иван Шилов © ИА REGNUM

Начальник отдела строительства объектов инфраструктуры Eesti Raudtee Керту Аруметса объяснила ERR причины такой ситуации тем, что на недавно отремонтированном участке путей у моста Янезе под Тарту просело железнодорожное полотно. Поезда вынуждены вдвое снижать скорость на участке.

По ее словам, насыпь под новой железнодорожной колеей все еще остается более эластичной, чем требуется правилами. Решение проблемы можно будет найти только с наступлением плюсовых температур, так как работы по уплотнению грунта в мороз невозможны.

«Это проседание невелико, но оно ощущается на железной дороге, поэтому нам пришлось ограничить скорость на том участке», — сообщила Аруметса.

Ранее поезда на той же трассе между столицей Эстонии и вторым по населению и значимости городом страны Тарту заменили автобусами по причине надлома сварного шва на рельсе. Надлом был устранен.