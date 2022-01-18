Бишкек, 18 января, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Министерство энергетики Киргизии планирует начать поэтапно отказываться от импортного угля. Об этом заявил глава ведомства Доскул Бекмурзаев на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 18 января.

Уголь

По словам высокопоставленного чиновника, для этого руководство областей и городов должно будет выделить министерству земельные участки для создания топливных баз.

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При этом он отметил, что власти республики намереваются передать на баланс госпредприятия «Кыргызкомур» («Киргизуголь») четыре угольных месторождения, расположенных в южных регионах.

«Также существует возможность начать разрабатывать ещё два месторождения угля. Мы уже закупили 10 единиц спецтехники «Howo», а ещё 50 должны получить до марта текущего года. Планируем приобрести дополнительные экскаваторы и грузовики — для того, чтобы обеспечить себя углём на 90%», — резюмировал Бекмурзаев.

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