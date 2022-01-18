Нукуалофа, , 18:20 — REGNUM До трёх увеличилось число погибших жителей Королевстве Тонга, где 14 января произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, передаёт 18 января Radio New Zealand.

Вулкан Леон Петросян

Кроме того, на острове Манго уничтожены все жилища. Полсотни человек остались без крова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено, что в результате извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапая в Королевстве Тонга погибли два человека. После извержения на островах произошли цунами.

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