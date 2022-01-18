Нукуалофа, 18 января 2022, 18:20 — REGNUM До трёх увеличилось число погибших жителей Королевстве Тонга, где 14 января произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, передаёт 18 января Radio New Zealand.

Вулкан
Вулкан
Леон Петросян

Кроме того, на острове Манго уничтожены все жилища. Полсотни человек остались без крова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено, что в результате извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапая в Королевстве Тонга погибли два человека. После извержения на островах произошли цунами.

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