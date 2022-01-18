Москва, , 18:16 — REGNUM Объём прямых иностранных инвестиций в российские компании в 2021 году составил $30,7 млрд. Такие данные приводит 18 января пресс-служба Банка России.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2020 году прямые иностранные инвестиции составили $8 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился в 3,8 раза.

Сообщается также, что в IV квартале 2021 года прямые иностранные инвестиции в российские компании сократились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $3,3 млрд.