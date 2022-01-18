Рига, , 18:15 — REGNUM Коронавирус Covid-19 с возобновлением учебного года начал агрессивную экспансию в школах и детсадах на всей Латвии. Об этом в интервью гостелевидению страны LTV заявил глава Ассоциации руководителей образования (LIVA) Рудольф Калванс.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По словам Калванса, в декабре 2021 года эпидемиологическая ситуация считалась достаточно ровной, в январе 2022 года инфицированных в системе образования все больше.

Если по состоянию на 10 января 2022 года коронавирус затронул 11 школ и 7 детсадов Риги, то 17 января случаи коронавируса были выявлены уже в 63 школах, 22 дошкольных учреждениях, в одной музыкальной и одной спортивной школе.

Сейчас полностью или частично на дистанционном обучении находятся 350 классов, 33 группы в детсадах и шесть групп в спортивных школах.

Калванс считает, что педагогические коллективы в настоящее время «изрядно выгорели». Самой большой проблемой можно назвать гибридный процесс обучения, когда часть учащихся обучается дистанционно, а часть — в очно школах.

Глава LIVA согласен с позицией, что более жесткие ковид-ограничения в школах устанавливать не следует, так как много времени и сил педагогов уходит на решение административных вопросов, а образование иногда отходит на второй план.

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце заявила, что в правительстве по-прежнему сохраняется установка — школы в случае возможного ухудшения ситуации закрываются в самую последнюю очередь.