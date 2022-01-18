Вильнюс, , 18:14 — REGNUM Предприятие «Центр похоронных услуг» (Laidojimo paslaugu centras (LPC), принадлежащее Службе экономов Римско-Католической архиепископии Вильнюса, продавало своим клиентам бывшие в употреблении гробы. Об этом сообщает издание «Дельфи» со ссылкой на результаты расследования, проведенного литовской национальной теле-радиовещательной компанией LRT.

Гроб Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как выяснили журналисты, гробы, в которых умершие перевозились в крематорий в Польше, не сжигались, а отправлялись обратно в Литву, где снова оказывались в продаже. Очевидцы говорят, что видели, как персонал стирает ацетоном с крышек гробов имена людей, отправленных на кремацию.

По свидетельствам работников предприятия, такая практика осуществлялась на протяжении трёх лет. Клиенты оплачивали гробы стоимостью от 300 до 1000 евро, но тела покойных перед кремацией переносились в картонные гробы стоимостью 16 евро. Предполагается, что только за прошлый год предприятие могло заработать по такой схеме не менее 45 тысяч евро.

Руководство компании утверждает, что возвращённые гробы подвергались реставрации. Однако, как выяснили журналисты, по бухгалтерским документам за 2021 год подтверждается реставрация только четырёх гробов, тогда как возвращено из Польши было 150 штук.

13 января директор «Центра похоронных услуг» Арунас Жилёнис подал в архиепископию заявление об освобождении его по собственному желанию от должности в правлении и ревизионной комиссии.